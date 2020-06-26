Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Сирота, которая не может получить жилье от государства 20 лет, получит квартиру

Сирота, которая не может получить жилье от государства 20 лет, получит квартиру

Сирота, которая не может получить жилье от государства 20 лет, получит квартиру

Уфа | 26 июн 2020 | 11:51

В Уфе сироте Наталье Зыряновой, которая 20 лет не может получить жилье от государства, выдадут квартиру в Затоне, когда завершится постройка дома — сдача объекта планируется до 30 сентября 2020 года. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы администрации города, сегодня, 26 июня.



Сейчас женщина живет вместе с детьми в бане. Напоминаем, что в начале марта 38-летняя Наталья попросила главу республики Радия Хабирова помочь с получением жилья. Женщина вышла на одиночный пикет у здания правительства с плакатом и встала на колени.

— Распоряжением правительства Башкирии городу выделили средства в размере 136,9 миллионов рублей. На эти средства администрация города приобрела 100 квартир в строящемся многоквартирном жилом доме в микрорайоне «Затон» на улице Полковника Меликова, 16. Объект должны были сдать не позднее 10 декабря 2019 года, однако застройщик нарушил условия. В декабре 2019 года передана только секция «А». Достроить секцию «Б» планируется во втором квартале 2020 года, — уточнили в мэрии. — Жилье Наталья Зырянова получит после того, как дом передадут в муниципальную собственность. Вопрос находится на контроле администрации Уфы.
Дольщики "Миловского парка" устроили акцию протеста

Читайте также:

Дольщики "Миловского парка" устроили акцию протеста
В мэрии города отметили, что женщине неоднократно предлагали временно поселиться в одно из общежитий Уфы, но она отказывалась.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети | vk.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: