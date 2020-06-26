Сирота, которая не может получить жилье от государства 20 лет, получит квартиру

Уфа | 26 июн 2020 | 11:51

В Уфе сироте Наталье Зыряновой, которая 20 лет не может получить жилье от государства, выдадут квартиру в Затоне, когда завершится постройка дома — сдача объекта планируется до 30 сентября 2020 года. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы администрации города, сегодня, 26 июня.







Сейчас женщина живет вместе с детьми в бане. Напоминаем, что в начале марта 38-летняя Наталья попросила главу республики Радия Хабирова помочь с получением жилья. Женщина вышла на одиночный пикет у здания правительства с плакатом и встала на колени.

— Распоряжением правительства Башкирии городу выделили средства в размере 136,9 миллионов рублей. На эти средства администрация города приобрела 100 квартир в строящемся многоквартирном жилом доме в микрорайоне «Затон» на улице Полковника Меликова, 16. Объект должны были сдать не позднее 10 декабря 2019 года, однако застройщик нарушил условия. В декабре 2019 года передана только секция «А». Достроить секцию «Б» планируется во втором квартале 2020 года, — уточнили в мэрии. — Жилье Наталья Зырянова получит после того, как дом передадут в муниципальную собственность. Вопрос находится на контроле администрации Уфы.



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Фото: соцсети | vk.com

В мэрии города отметили, что женщине неоднократно предлагали временно поселиться в одно из общежитий Уфы, но она отказывалась.