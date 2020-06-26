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Госавтоинспекция Башкирии сообщила о проведении спецоперации

Госавтоинспекция Башкирии сообщила о проведении спецоперации

| 26 июн 2020 | 15:56

Госавтоинспекция Башкирии сообщила о проведении спецоперации «Мотоцикл». В рамках профилактических мероприятий особое внимание на дорогах будет уделено любителям мотоциклов. Отмечается, что за день было задержано 3 водителя, которые грубо нарушали ПДД, а их транспорт изъят и помещен на штрафстоянку.



«Профилактические мероприятия «Мотоцикл» проводится с целью усиления контроля за эксплуатацией мототранпортных средств, а также для предотвращения аварийности с их участием», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

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Ранее сообщалось, что в Зилаирском районе школьник на мотоцикле врезался в «Ладу Гранта». В итоге школьник получил серьезную травмы – открытый перелом. Водительских прав у юного мотоциклиста не было. Пострадавший находится в больнице.

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Источник: gorobzor.ru

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