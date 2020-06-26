На завершение строительства проблемного дома в центре Уфы направят федеральные деньги

Уфа | 26 июн 2020 | 17:09

Фонд защиты прав дольщиков направит федеральные средства на завершение строительства жилого дома в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба Госстроя Башкирии.







Известно, что строительство дома, расположенного на пересечении улиц Ленина и Чернышевского, началось еще в 2004 году, однако к 2020 году оно не завершено. Застройщиком же ЖК «Арбат» выступал «РегионСтройКомплекс».



Здание попало в перечень из 9 проблемных домов в 4 регионах РФ, на завершение возведения которого направят федеральные деньги. Отмечается, что планируется выделить на все работы 4 млрд рублей. 110 дольщиков смогут получить свое долгожданное жилье.



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Фото: Госстрой РБ

Стоит напомнить, в декабре 2018 года дольщики дома вывешивали в доме плакаты с обращениями к властям РБ.