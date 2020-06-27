В России обновлены рекомендации по работе санаториев

| 27 июн 2020 | 16:06

В Роспотребнадзоре изменили рекомендации по работе санаториев во время пандемии коронавируса. Соответствующие документы опубликованы на сайте ведомства.







Так, теперь в санаториях не будут требовать справку об отрицательном тесте на коронавирус. Вместо этого потребуется документ об отсутствии контакта с зараженными за 14 дней до заезда в санаторий.



Также разрешается заселять в один номер до двух человек, которые не живут вместе и не являются членами одной семьи. Маски в санаториях теперь нужно носить только в закрытых помещениях, где есть люди. Разрешается проводить групповые процедуры, но с соблюдением социальной дистанции.



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Фото: yandex.ru/maps

Напомним, в Башкирии санатории откроются с 29 июня. Таким образом, республиканские оздоровительные учреждения начнут работать сразу по новым рекомендациям.