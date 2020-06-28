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В Башкирии пройдут дожди и грозы

В Башкирии пройдут дожди и грозы

| 28 июн 2020 | 10:35

В Башкирии погода значительно ухудшится. По данным Башгидромета, по республике пройдут дожди и грозы.

Так, 28 июня в Башкирии прогнозируются кратковременные дожди, местами до сильных. В отдельных районах – грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит 16-21°.

В республике 29 июня местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью составит +4, +9°, днем 15-20°.
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Источник: gorobzor.ru

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