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В Уфе на памятнике «Землякам ушедшим на фронт посвящается» исправили пунктуационные ошибки

В Уфе на памятнике «Землякам ушедшим на фронт посвящается» исправили пунктуационные ошибки

Уфа | 28 июн 2020 | 14:48

Власти исправили пунктуационные ошибки во фразе «Землякам ушедшим на фронт посвящается», которая высечена на стеле памятника солдатам, добавили туда две запятые.



Этот памятник, напомним, открыли в понедельник, 22 июня, в Уфе на площади перед железнодорожным вокзалом. Внимательная горожанка заметила ошибки на стеле и рассказала об этом в соцсетях.

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В правительстве Башкирии тогда рассказывали, что скульптор решил оставить фразу без запятых из-за того, что причастный оборот будет выглядеть так лучше на стеле.


— Конечно, мы знаем, как пишется причастный оборот, — сказала директор департамента информсопровождения аппарата правительства Башкирии Ольга Красноногая. — Так как предложение написано в три строки, без запятых оно визуально смотрится лучше. К тому же есть немало примеров памятников, в Санкт-Петербурге например, где знаки препинания сознательно не ставились. Многие скульпторы считают, что они отвлекают внимание от сути написанного.
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Источник: ufa1.ru

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