В Уфе на памятнике «Землякам ушедшим на фронт посвящается» исправили пунктуационные ошибки

В правительстве Башкирии тогда рассказывали, что скульптор решил оставить фразу без запятых из-за того, что причастный оборот будет выглядеть так лучше на стеле.
— Конечно, мы знаем, как пишется причастный оборот, — сказала директор департамента информсопровождения аппарата правительства Башкирии Ольга Красноногая. — Так как предложение написано в три строки, без запятых оно визуально смотрится лучше. К тому же есть немало примеров памятников, в Санкт-Петербурге например, где знаки препинания сознательно не ставились. Многие скульпторы считают, что они отвлекают внимание от сути написанного.