В Иглино появился безопасный благоустроенный пляж
Иглинский район | 28 июн 2020 | 16:56
Он расположился в д. Ягодная и появился благодаря инициативе местного предпринимателя Сергея Ларионова. На территории пляжа есть беседки для отдыха, несколько мангальных зон, детская песочница, медицинский пост, буфет.
Особое внимание здесь уделяется безопасности посетителей – на воде постоянно дежурят обученные спасатели, огорожена зона детского бассейна, для взрослых установлены буйки, есть информационный щит с правилами поведения на воде и телефонами экстренных служб.
Также этот пляж является аттестованным, то есть он прошел проверку Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Здесь обследовано дно, есть положительное заключение экспертизы качества воды.
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Источник: администрация Иглинского района
Фото: администрация Иглинского района
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