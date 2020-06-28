В Иглино появился безопасный благоустроенный пляж

Иглинский район | 28 июн 2020 | 16:56

Он расположился в д. Ягодная и появился благодаря инициативе местного предпринимателя Сергея Ларионова. На территории пляжа есть беседки для отдыха, несколько мангальных зон, детская песочница, медицинский пост, буфет.







Особое внимание здесь уделяется безопасности посетителей – на воде постоянно дежурят обученные спасатели, огорожена зона детского бассейна, для взрослых установлены буйки, есть информационный щит с правилами поведения на воде и телефонами экстренных служб.



Также этот пляж является аттестованным, то есть он прошел проверку Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Здесь обследовано дно, есть положительное заключение экспертизы качества воды.

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Источник: администрация Иглинского района

Фото: администрация Иглинского района

Вход на пляж бесплатный. Платить нужно только за парковочное место, если вы приезжаете на машине, и за дополнительные услуги – аренду беседок.