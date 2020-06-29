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Жители Башкирии в июле отдохнут на два дня больше

Жители Башкирии в июле отдохнут на два дня больше

| 29 июн 2020 | 09:39

1 июля в стране пройдет всероссийское голосование по поводу с поправок в Конституцию РФ. Этот день будет нерабочим, но оплачиваемым для всех жителей России.

Также 31 июля станет выходных днем для жителей республики в связи с празднованием Курбан-байрам. Вследствие чего нерабочие дни будут 31 июля, 1 и 2 августа. Накануне праздника, 30 июля, ожидается сокращенный рабочий день на 1 час. Отметим, что в число календарных дней ежегодно предоставляемого оплачиваемого отпуска 31 июля не входит.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: newsbash.ru

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