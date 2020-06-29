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Житель Туймазов получил награду за поимку грабителя

Житель Туймазов получил награду за поимку грабителя

Туймазинский район | 29 июн 2020 | 11:20

56-летний житель города Туймазы Марат Гиндуллин и подумать не мог, что обычный поход в магазин закончится задержанием преступника. Мужчина в тот день вернулся из командировки и планировал купить цветы супруге и дочери в честь 8 марта.



«На пороге магазина вместо доброжелательных продавщиц меня встретил молодой человек, направивший на меня дуло пистолета. Девушки-продавщицы были напуганы, они лежали на полу, вокруг валялись букеты и горшки с цветами. У меня не было выбора и времени на раздумья — я сцепился с грабителем, заломил ему руку и отобрал пистолет», — вспоминает Марат Гиндуллин.


Туймазинец только по приезде полицейских понял, что грабитель угрожал ему и продавщицам зажигалкой в виде пистолета Макарова.
«Поначалу я не сомневался, что оно боевое и в любой момент может выстрелить. Всё произошло довольно быстро, так что я еще успел купить цветы с небольшой скидкой и отправился домой», — рассказал герой.
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Марат Гиндуллин признался, что ему помогла армейская закалка. За оперативную реакцию мужчина получил награду от МВД Башкирии и от работодателя, где он трудится инженером-строителем.

После того случая в цветочный магазин наш герой не заглядывал. Но скоро у его супруги день рождения, и цветы для нее он планирует купить в том же магазине.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МВД по РБ

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