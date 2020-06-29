В Уфе нашли хозяйку змеи, которая заползла в квартиру

Уфа | 29 июн 2020 | 22:01

Накануне в Управление гражданской защиты Уфы обратился мужчина с просьбой помочь поймать змею. Яркий представитель пресмыкающихся каким-то образом забрался в квартиру многоэтажки и поселился на подоконнике детской комнаты. В социальных сетях и СМИ информация об экзотической непрошеной гостье распространилась быстро.







Спустя пару часов нашлась и хозяйка змеи. Оказалось, что чешуйчатый питомец пропал еще пять месяцев назад. До своего исчезновения «потеряшка» уже сбегала из двухсотлитрового террариума. Однако в этот раз все слишком затянулось.

— Где пресмыкающееся было, чем питалось и как пережило этот период, остается загадкой. Уфимка уже отчаялась когда-либо найти любимицу, но судьба распорядилась иначе. К слову, ее питомец – молочная змея – безвреден и не опасен для окружающих, — рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

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Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты г.Уфы