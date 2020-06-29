Двум чиновникам из Баймакского района предъявили обвинение в получении взятки

Баймакский район | 29 июн 2020 | 23:09

СК РФ по РБ предъявил обвинение в получение взятки двум чиновникам из Баймакского района республики.







По версии следствия, директор МБУ «Архитектура» по договоренности с начальником территориального отдела комитета по управлению муниципальной собственностью предложил знакомому риэлтору выиграть за взятку в 200000 рублей торги на право заключения аренды земельных участков под ИЖС.



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