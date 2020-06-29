Двум чиновникам из Баймакского района предъявили обвинение в получении взятки

СК РФ по РБ предъявил обвинение в получение взятки двум чиновникам из Баймакского района республики.
По версии следствия, директор МБУ «Архитектура» по договоренности с начальником территориального отдела комитета по управлению муниципальной собственностью предложил знакомому риэлтору выиграть за взятку в 200000 рублей торги на право заключения аренды земельных участков под ИЖС.
По сообщению СКР, риэлтор осознав противоправность действий «сдал» фигурантов дела в правоохранительные органы.
18 июня сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан после получения 150 000 рублей директор МБУ «Архитектура» и подельник из комитета по управлению муниципальной собственностью были задержаны.
Ранее сообщалось, что житель Башкирии инсценировал свою смерть, чтобы скрыть свою преступную деятельностью. 41-летний Айдар Гиматов незаконно заполучил больше 37 миллионов рублей. Руководя кредитным потребительским кооперативом «Ай», мужчина обещал гражданам помощь в обналичивании материнского капитала. Для этого он просил передавать кооперативу заемные средства, после чего деньги должны были поступить клиентам из Пенсионного фонда России. Таким образом мошеннику удалось похитить более 17 миллионов рублей. Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram