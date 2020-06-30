В Башкирии с 1 июля изменяется график движения пригородных поездов

| 30 июн 2020 | 13:48

Башкортостанской пригородной пассажирской компанией 1 июля 2020 года вносятся изменения в график движения пригородных поездов.







1 июля назначаются поезда:

- № 6911/6912/6916 Уфа (отпр. 06.56) – Инзер - Белорецк (приб. 12.02),

- № 6915/6913/6914 Белорецк (отпр. 15.59) – Инзер - Уфа (приб. 21.19),

- № 6431/6491 Тавтиманово (отпр. 05.42) – Уфа (приб. 06.50, отпр. 07.29) – Кандры (приб. 10.16),

- № 6433/6851/6852 Улу-Теляк (отпр. 06.04) – Уфа (приб. 07.46, отпр. 08.35) – Инзер (приб. 12.11).









- № 6420 Уфа (отпр. 17.53) – Урман (приб. 19.22),- № 6460 Раевка (отпр. 06.07) – Уфа (приб. 08.21),- № 6211 Шакша (отпр. 07.00) – Дема (приб. 07.42),- № 6215 Шакша (отпр. 07.49) – Дема (приб. 08.32),- № 6216 Дема (отпр. 16.51) – Шакша (приб. 17.33),- № 6904 Инзер (отпр. 08.15) – Белорецк (приб. 10.03),- № 6907 Белорецк (отпр. 15.59) – Инзер (приб. 17.49).Компания просит пассажиров соблюдать все рекомендуемые меры безопасности, связанные с эпидемиологической обстановкой. Если поездку отложить нельзя, старайтесь избегать передвижения в часы пик, находитесь на расстоянии 1,5 - 2 метра от других пассажиров на станциях и в пригородных поездах, пользуйтесь бесконтактными способами оплаты проезда, чаще мойте руки, не трогайте лицо, дезинфицируйте гаджеты и другие предметы, которыми часто пользуетесь, и соблюдайте другие рекомендации профильных организаций.

Башкортостанская ППК рекомендует пассажирам планировать свои поездки заранее. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах в зоне ответственности Башкортостанской ППК , а, также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и с помощью мобильного приложений «РЖД пассажирам» и «Пригород». Время местное.



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