В Башкирии с 4 июля повышается стоимость проезда на 30 маршрутах «Башавтотранса»

| 30 июн 2020 | 14:21

Предприятие «Башавтотранс» сообщило о повышении с 4 июля стоимости проезда на 30 пригородных маршрутах.







Стоимость поездки изменится как за наличный расчет, так и по единой транспортной карте «Алга».



К примеру, стоимость поездки по маршруту №113 «Баймак – Сибай» с 4 июля составит 95 рублей за наличный расчет и 72 рубля – по карте «Алга».



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Поездка по маршруту № 205 «Мелеуз — Салават» обойдется в 120 рублей за наличный расчет и в 96 рублей по карте «Алга», №126 «Уфа «Южный автовокзал» – сады «Автомобилист» — 84 и 67 рублей, №101 «Кумертау – Мелеуз» — 73 и 58 рублей соответственно, №102 «Кумертау – Ермолаево» — 44 и 35 рублей, №109 «Красноусольск – Мраково ч/з Утяково» — 100 и 95 рублей, №114 «Нефтекамск – Янаул» — 108 и 86 рублей, №120 «Нефтекамск – Агидель» 84 и 67 рублей, №102Р «Ишимбай – Стерлитамак» 73 и 52 рубля, № 101Р «Салават – Стерлитамак» 64 и 40 рублей.Подробности можно узнать на сайте «Башавтотранса».