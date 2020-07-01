В Башкирии станет теплее

| 01 июл 2020 | 09:52

Башгидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие два дня. По прогнозу синоптиков, в республике станет теплее.



Сообщается, что 1 июля не будет существенных осадков. Ветер обещают северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем +17,+22°.



2 июля местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет переменных направлений слабый, днем местами порывы до умеренного. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +20,+25°.

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