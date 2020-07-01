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В Башкирии назвали города и районы с высокой явкой на голосование по поправкам в Конституцию

В Башкирии назвали города и районы с высокой явкой на голосование по поправкам в Конституцию

| 01 июл 2020 | 17:43

В республике в нескольких районах в голосовании по поправкам в Конституцию России приняли участие свыше 90 процентов избирателей. Об этом на брифинге рассказал заведующий отделом — начальник информационного центра ЦИК Башкирии Джиханур Алтынбаев.



— По оперативным данным на 15.00, в общероссийском голосовании по вопросам одобрения изменений в Конституцию России приняли участие более двух миллионов 502 тысяч 363 человек или 82,3 процента от общего числа участников голосования, включенных в списки, — сообщил Джиханур Алтынбаев. — На избирательные участки Уфы пришли более 664 тысяч 566 человек (83,6 процента).

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Средняя явка среди городских округов составила 78,19 процента. Наибольшая активность избирателей зарегистрирована в Нефтекамске (82,47) и Сибае (82,44). Среди сельского населения явка была 83,46 процента. Лидерами явки среди муниципальных районов стали Давлекановский (93,47 процента), Бакалинский (91,51) и Зилаирский (91,32).

Российский политолог Аббас Галлямов считает, что региональная власть в Башкирии хорошо умеет использовать в нужный момент административный ресурс.
— Нынешнее голосование носит для Кремля принципиальный характер, поэтому нет никаких сомнений, что региональная администрация отработает по полной, — отметил Аббас Галлямов. — Она ведь организует голосование не только за себя, но и «за того парня» — территории с сильными протестными настроениями и слабым админресурсом. Башкирия, если можно так выразиться, «является«последним триарием режима».
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Источник: i-gazeta.com

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