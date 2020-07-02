В России продлили запрет на международные авиаперелеты

| 02 июл 2020 | 17:01

Федеральное агентство воздушного транспорта разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в правительстве и представителя Домодедово. По информации издания, запрет на въезд для иностранцев продлится до 1 августа. Как пояснил источник РБК в Белом доме, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны.







Такие телеграммы выпускаются каждый месяц с конца марта, когда Россия остановила авиасообщение с другими странами, кроме вывозных, грузовых и почтовых рейсов. В начале июня правительство разрешило въезд в страну иностранцам, которые собираются проходить лечение в российских медицинских организациях. Ограничения сняли также для тех, кому необходимо позаботиться о заболевших близких родственниках, а после Россия открыла границы для иностранных специалистов.



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Возобновить авиасообщение с некоторыми странами планировалось с 15 июля, об этом сообщала Росавиация в первой половине июня. Однако позже Россия ответила отказом на предложение Турции вновь начать перелеты в июле.