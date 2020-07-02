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Путин поддержал идею присвоить Уфе звание «Город трудовой доблести»

Путин поддержал идею присвоить Уфе звание «Город трудовой доблести»

Уфа | 02 июл 2020 | 18:26 Уфе в числе других 20 российских городов присвоят звание «Город трудовой доблести». Эту идею партии «Единая Россия» одобрил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» 2 июля.


Речь идет о Нижнем Новгороде, Ярославле, Перми, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Челябинске, Магнитогорске, Самаре, Саратове, Омске, Казани, Новосибирске, Ижевске, Томске, Ульяновске, Иваново, Новокузнецке, Иркутске, Боровичах.

Подписи граждан за присвоение звания собирались в ходе голосования за поправки в Конституцию РФ. «За» высказались более 1 млн жителей Уфы, по данным БРО партии.

Уфа может стать «Городом трудовой доблести»

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Уфа может стать «Городом трудовой доблести»
Закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» был принят в 2020 году. Он позволяет присваивать его городам, жители которых в период Великой Отечественной войны внесли большой вклад в достижение Победы, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции, проявили массовый трудовой героизм.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: newsbash.ru

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