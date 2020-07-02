Уникальный маршрут, соединяющий Европу и Азию, представили велосипедисты из Башкирии

| 02 июл 2020 | 18:49

Велопутешественники из республики разработали уникальный маршрут, который будет проходить через всю Россию. Их идея заключается в соединении Европы и Азии. Одним из авторов проекта выступил знаменитый велопутешественник Антон Сазонов.







Поддержать проект решили члены спортивно-туристического клуба «ВелоСамара». Они выразили готовность оказать организационное, консультационное и информационное содействие, в том числе предоставив имеющиеся наработки по уже разведанным маршрутам в области. Проект реализуется на средства грантов Президента РФ и Главы Республики Башкортостан, а также за счет собственных средств некоммерческой организации «Планета».

— Для регионов России это очень интересный проект. Сейчас идет запрос со стороны общества на активный отдых, на здоровый образ жизни, президент ставит задачи по развитию внутреннего туризма, а наш проект как раз призван подсказать людям, как можно путешествовать у нас. Веломаршруты прокладываются, исходя из определенных правил, в будущем это основа стандартов VeloRussia. Например, конечные точки привязаны к железнодорожным станциям для удобства заброски и выброски, активно используется сеть региональных и местных дорог, но только тех, где трафик не более 1000 автомобилей в сутки, и, конечно, веломаршруты проходят по самым интересным местам регионов, связывая их главные достопримечательности, — рассказал Антон Сазонов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Антон Сазонов