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В Башкирии местами пройдут дожди и грозы

В Башкирии местами пройдут дожди и грозы

| 03 июл 2020 | 09:13

Башгидрометцентр представил прогноз погоды на ближайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 3 и 4 июля в республике ожидаются усиление ветра, дожди и грозы.

3 июля в целом прогнозируется умеренный южный ветер, его скорость будет достигать 18 метров в секунду. Днем местами также пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха +23,+28°.



4 июля обещают также кратковременные дожди, которые пройдут днем с грозами. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12,+17°, в отдельных восточных районах до +7°, днем +24,+29°.

Точный прогноз погоды по городам и районам Республики Башкортостан смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather


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Источник: gorobzor.ru

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