Башкирия вошла в число трех грибных регионов страны

| 04 июл 2020 | 10:19

Согласно опросу портала Tvil.ru, проведенного в соцсетях, Башкирия оказалась среди трех самых грибных регионов страны. Республика заняла вторую позицию в рейтинге.







Самыми грибными оказались леса Карелии. Оказывается, там полные корзины приносят домой порядка 40% опрошенных. Замыкает тройку лидеров Ленинградская область. Среди опрошенных 12,5% собирают полные корзины.



Кроме того, без грибов не остаются жители и других регионов. Так, во Владимирской области собирают много грибов - 8,75% опрошенных, Московской порядка 6,25%, Свердловской - 5%, Самарской области, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии - 2,5%.



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Однако меньше всего грибов находят жители Кубани и Татарстана. Там с добычей возвращаются только 1,25% опрошенных.