Михаил Мурашко сказал, что к обычной жизни Россия вернется не раньше февраля 2021 года

| 04 июл 2020 | 10:27

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью «Интерфаксу» заявил, что Россия вернется к нормальной жизни после пандемии не раньше февраля следующего года.







— А что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса, — поделился соображениями министр.



Он также пояснил, что распространение коронавируса всё еще зависит от поведения россиян.

— Если мы будем бережно относиться к собственному здоровью, сформируем правильное социальное поведение и соблюдение правил гигиены, то риски минимизируются, — рассказал Михаил Мурашко, добавив, что вторая волна коронавируса не исключена, но маловероятно, что она будет такого же масштаба, как первая. — Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики. Поэтому повторение сценария в полном формате маловероятно, но подъем заболеваемости может быть при нарушении правил поведения.

— Если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам — здесь ношение маски является оправданным. Плюс нужно учитывать, что это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, а маска — это барьер, она сдерживает вирус. Есть правила по смене масок спустя пару часов, нужно эти правила соблюдать, — подчеркнул министр.









Министр отметил, что продолжать носить маску на улице всё еще желательно, но «всё зависит от ситуации».По словам Михаила Мурашко, окончательно снять маски можно будет только, когда появится средство (для профилактики и лечения коронавируса), в котором можно быть на 100% уверенными, и когда «появится коллективный иммунитет».

Ранее глава Минздрава уже заявлял, что полностью отказаться от противоэпидемических мер, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, можно будет не раньше февраля 2021 года.

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