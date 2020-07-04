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В Башкирии на выходных синоптики прогнозируют жару и грозы

В Башкирии на выходных синоптики прогнозируют жару и грозы

| 04 июл 2020 | 11:12

В Башкирии на выходных синоптики прогнозируют дождь и грозы, на юге +32 градуса. Сегодня в Башкирии ожидается местами небольшой дождь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30.



5 июля прогнозируются кратковременные дожди, днем грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах ожидается шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью от 13 до 18, днем от 27 до 32 в южных районах.

6 июля пройдут дожди, днем грозы. Ветер слабый, при грозах шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью от 13 до 18, днем от 27 до 32.
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Источник: gtrk.tv
Фото: newsbash.ru

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