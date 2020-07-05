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В Башкирии синоптики прогнозируют грозы и дожди

В Башкирии синоптики прогнозируют грозы и дожди

| 05 июл 2020 | 11:17

Сегодня, 5 июля, местами в Башкирии прогнозируются кратковременные дожди и грозы днем. Об этом сообщает Башгидромет.

Отмечается, что в республику также придут слабый ветер переменных направлений, при грозах шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха днем 27-32°.

В понедельник, 6 июля, местами пройдут кратковременные дожди, днем грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 27-32°.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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