В Туймазах мальчик упал в глубокий колодец

Туймазинский район | 05 июл 2020 | 12:39

Накануне, 4 июля, в Туймазах 8-летний мальчик упал в 5-метровый колодец. По сведениям Госкомитета Башкирии по ЧС, он играл с другими ребятами на территории детской поликлиники, оступился и сорвался вниз.







«По приезду спасатели обнаружили в канализации мальчика и мужчину, который услышал крики ребенка и спустился вниз. Поднять пострадавшего наверх он не смог, но стал всячески поддерживать и успокаивать дитя. Обоих удалось вызволить из заточения с помощью треноги», - отметили в пресс-службе ведомства.



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Фото: скриншот видео