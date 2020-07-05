В Туймазах мальчик упал в глубокий колодец

Накануне, 4 июля, в Туймазах 8-летний мальчик упал в 5-метровый колодец. По сведениям Госкомитета Башкирии по ЧС, он играл с другими ребятами на территории детской поликлиники, оступился и сорвался вниз.
«По приезду спасатели обнаружили в канализации мальчика и мужчину, который услышал крики ребенка и спустился вниз. Поднять пострадавшего наверх он не смог, но стал всячески поддерживать и успокаивать дитя. Обоих удалось вызволить из заточения с помощью треноги», - отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалочь, что в Туймазах обнаружили гараж наполненный отходами из больницы, где лечат коронавирус. Отмечается, что соответствующий мусор свидетельствует о чрезвычайно опасных эпидемических отходах. Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram