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Из Китая на родину вернулись 17 жителей Башкирии

Из Китая на родину вернулись 17 жителей Башкирии

| 06 июл 2020 | 10:22

5 июля аэропорт «Уфа» принял самолет из Китая. На нем рейсом Шанхай — Москва — Уфа — Новосибирск вернулись 17 жителей республики и 24 пассажира из соседних регионов. Еще 34 человека продолжили путь до Новосибирска.



В Уфе прибывшим измерили температуру и раздали постановления об обязательном соблюдении 14-дневного режима самоизоляции по месту пребывания.

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Граждане Башкирии оказались в Китае еще до начала пандемии, прямо в аэропорту у них взяли биоматериалы для теста на COVID-19. Так как признаков заражения обнаружено не было, жители Республики Татарстан, Удмуртии, Пермского края, Челябинска и Самары отправились домой на автобусах в свои регионы.
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Источник: proural.info

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