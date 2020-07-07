В Башкирии прогнозируются дожди с грозами

| 07 июл 2020 | 10:38

Башгидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 7 июля, в регионе местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 27-32°.



Завтра, 8 июля, преимущественно без осадков. Также прогнозируется ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем столбики термометров покажут 28-33°.

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