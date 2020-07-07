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В Уфе настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим

В Уфе настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим

Коронавирус в Башкирии | 07 июл 2020 | 10:53

На оперативном совещании в администрации Уфы Зульфия Камаева, и.о. заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РБ, озвучила актуальную информацию о распространении коронавируса в регионе.



В Башкирии COVID-19 подтвердился у 5686 жителей. Прирост за сутки составил 48 случаев, из них 22 приходится на Уфу. Вице-мэр столицы Салават Хусаинов попросил подчиненных ужесточить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Это значит, что рейды по общественному транспорту, паркам, а также торговым центрам участятся.

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— Остается сложной ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. К сожалению, нет снижения. Еще раз напоминаю, что в республике действует масочный режим. Многие пренебрегают им и вообще перестали носить маски в общественных местах. Прошу горожан, гостей столицы с пониманием отнестись к нашей просьбе. Это действительно просьба и рекомендация. Продолжайте носить маски, соблюдайте социальную дистанцию. Нам необходимо усилить работу по контролю за соблюдением масочного режима. Это должно носить просительно-рекомендательно-настоятельный характер, — заключил Салават Хусаинов.
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Источник: proural.info

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