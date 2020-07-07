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Житель Ишимбая выиграл внедорожник, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Житель Ишимбая выиграл внедорожник, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Ишимбайский район | 07 июл 2020 | 16:43

Сотрудник «БашРТС» Андрей Сайкин из Ишимбая выиграл внедорожник «УАЗ-Патриот», участвуя в голосовании по внесению изменений к Конституции России.



Акция «Голосуй и выигрывай» проводилась в рамках проекта «Открой республику» совместно с торгово-промышленной палатой Башкирии и Госкомтуризмом. Участниками стали 240 тысяч работников крупнейших организаций республики, всего их было 35. Купоны выдавались работодателями, их нужно было опустить в брендированный ящик на избирательных участках. Как сообщил руководитель партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров вчера, 6 июля, победители были определены с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире.

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— В итоге было для участников акции разыграно 42 путевки в санатории «Якты-Куль» и «Павловский парк», а главный приз — автомобиль «УАЗ-Патриот» — достался сотруднику ООО «БашРТС» (ключи вручили заместителю директора «БашРТС» Ирине Поповой), — уточнил политик.
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Источник: ufa1.ru
Фото: facebook.com / akhmadinurov

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