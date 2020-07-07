Певца из Уфы Элвина Грея оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Уфа | 07 июл 2020 | 17:01

Певец из Уфы Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, получил штраф за нарушение режима самоизоляции. Свое возмущение артист выразил в социальных сетях.







«16 марта я прилетел из Москвы в Казань и якобы нарушил режим самоизоляции. Что за [ерунда] такая? Я же как никто иной знаю все сроки и постановления о самоизоляции, так как артисты «попали» в этой ситуации в первую очередь», – говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

«Постановление вынесено 1 июня, 10 дней на обжалование. Сегодня уже 5 июля. Все сроки обжалования прошли. А «надлежащее уведомление» отменили законодательно. На руки получил письмо только сегодня. Парадокс. Это что, теперь можно попирать закон, ища лазейки в дыре законодательной?» – возмутился артист.









Артист отметил, что штраф выписан на основании постановления, вступившего в законную силу 19 марта – лицам, прибывшим из-за границы, необходимо самоизолироваться на 14 дней. При этом обязательная самоизоляция для вернувшихся из Москвы в Татарстане была введена намного позже.Кроме того, Элвину Грею не оставили возможности обжаловать штраф.

Как сообщает издание inkazan со ссылкой на пресс-службу татарстанского Роспотребнадзора, Юльяшкин прибыл в Казань из Москвы одним рейсом с человеком, у которого диагностировали коронавирус. В связи с этим певец должен был пройти двухнедельную изоляцию, так как имел контакт с зараженным.

«В связи с зафиксированным нарушением режима изоляции сотрудниками Пестречинской ЦРБ во время отбора материала на COVID-19 и направлением этих сведений в адрес Лаишевского территориального отдела управления по данному факту был привлечен к административной ответственности», – заявили в ведомстве.

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