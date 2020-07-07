Певца из Уфы Элвина Грея оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Уфа | 07 июл 2020 | 17:01
Певец из Уфы Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, получил штраф за нарушение режима самоизоляции. Свое возмущение артист выразил в социальных сетях.
«16 марта я прилетел из Москвы в Казань и якобы нарушил режим самоизоляции. Что за [ерунда] такая? Я же как никто иной знаю все сроки и постановления о самоизоляции, так как артисты «попали» в этой ситуации в первую очередь», – говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).
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Кроме того, Элвину Грею не оставили возможности обжаловать штраф.
Как сообщает издание inkazan со ссылкой на пресс-службу татарстанского Роспотребнадзора, Юльяшкин прибыл в Казань из Москвы одним рейсом с человеком, у которого диагностировали коронавирус. В связи с этим певец должен был пройти двухнедельную изоляцию, так как имел контакт с зараженным.