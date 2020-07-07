Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Певца из Уфы Элвина Грея оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Певца из Уфы Элвина Грея оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Певца из Уфы Элвина Грея оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Уфа | 07 июл 2020 | 17:01

Певец из Уфы Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, получил штраф за нарушение режима самоизоляции. Свое возмущение артист выразил в социальных сетях.



«16 марта я прилетел из Москвы в Казань и якобы нарушил режим самоизоляции. Что за [ерунда] такая? Я же как никто иной знаю все сроки и постановления о самоизоляции, так как артисты «попали» в этой ситуации в первую очередь», – говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Радик Юльякшин оказался злостным нарушителем ПДД

Читайте также:

Радик Юльякшин оказался злостным нарушителем ПДД
Артист отметил, что штраф выписан на основании постановления, вступившего в законную силу 19 марта – лицам, прибывшим из-за границы, необходимо самоизолироваться на 14 дней. При этом обязательная самоизоляция для вернувшихся из Москвы в Татарстане была введена намного позже.

Кроме того, Элвину Грею не оставили возможности обжаловать штраф.
«Постановление вынесено 1 июня, 10 дней на обжалование. Сегодня уже 5 июля. Все сроки обжалования прошли. А «надлежащее уведомление» отменили законодательно. На руки получил письмо только сегодня. Парадокс. Это что, теперь можно попирать закон, ища лазейки в дыре законодательной?» – возмутился артист.


Как сообщает издание inkazan со ссылкой на пресс-службу татарстанского Роспотребнадзора, Юльяшкин прибыл в Казань из Москвы одним рейсом с человеком, у которого диагностировали коронавирус. В связи с этим певец должен был пройти двухнедельную изоляцию, так как имел контакт с зараженным.

«В связи с зафиксированным нарушением режима изоляции сотрудниками Пестречинской ЦРБ во время отбора материала на COVID-19 и направлением этих сведений в адрес Лаишевского территориального отдела управления по данному факту был привлечен к административной ответственности», – заявили в ведомстве.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: