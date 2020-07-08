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В Башкирии прогнозируется аномальная жара

В Башкирии прогнозируется аномальная жара

| 08 июл 2020 | 10:42

В Башкирии сохранится устойчивая жаркая погода. Прогноз погоды на ближайшие два дня подготовили синоптики Башгидромета.

Так, 8 июля в республике преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем составит 28-33°.

В Башкирии 9 июля так же преимущественно без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 30-35°.

Более подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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