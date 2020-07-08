Три контрактника из Белорецка отправятся служить на десантный корабль, шефство над которым взяла Башкирия
Белорецкий район | 08 июл 2020 | 14:41
Руководитель администрации Белорецкого района в социальных сетях рассказал об отправке первых контрактников на десантный корабль «Иван Грен». Молодые люди находятся в дороге, к вечеру они уже доберутся до Мурманска. Почетную страницу в истории Белорецка открыли: Артем Максимов, Максим Исаев и Никита Балаев. Как отметил Андрей Иванюта, отбор на службу очень строгий. Белоречане пробудут на Северном флоте в течение следующих 2 лет.
— В понедельник на нашем оперативном совещании мы торжественно их проводили, пожелали успешного прохождения службы, крепкой армейской дружбы, солдатской выдержки, уверенности в себе. Верю, что парни не подведут, справятся. Постараюсь их навестить – республика взяла над этим кораблем шефство, — написал Андрей Иванюта.
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