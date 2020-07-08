Три контрактника из Белорецка отправятся служить на десантный корабль, шефство над которым взяла Башкирия

Белорецкий район | 08 июл 2020 | 14:41

Руководитель администрации Белорецкого района в социальных сетях рассказал об отправке первых контрактников на десантный корабль «Иван Грен». Молодые люди находятся в дороге, к вечеру они уже доберутся до Мурманска. Почетную страницу в истории Белорецка открыли: Артем Максимов, Максим Исаев и Никита Балаев. Как отметил Андрей Иванюта, отбор на службу очень строгий. Белоречане пробудут на Северном флоте в течение следующих 2 лет.







— В понедельник на нашем оперативном совещании мы торжественно их проводили, пожелали успешного прохождения службы, крепкой армейской дружбы, солдатской выдержки, уверенности в себе. Верю, что парни не подведут, справятся. Постараюсь их навестить – республика взяла над этим кораблем шефство, — написал Андрей Иванюта.



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Фото: социальные сети

Напомним, что договор между Главой Башкирии Радием Хабировым и командиром десантного корабля Андреем Жарковым был подписан 23 февраля. Согласно документу, республика берет шефство над «Иваном Греном», что позволяет направлять туда молодых людей для службы по контракту. Также Башкирия обязуется решаться вопросы, связанные с бытом, медобслуживанием, проведением военно-патриотических акций с участием членов экипажа и многое другое.