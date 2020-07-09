В Башкирии в 2020 году в 10 раз увеличится призовой фонд республиканского конкурса "Трезвое село"

| 09 июл 2020 | 13:34

В Башкортостане стартует Республиканский конкурс «Трезвое село»-2020. Сегодня на заседании в исполкоме Всемирного Курултая башкир сообщили о тех изменениях, которые вносятся в проект в этом году.







Так, призовой фонд конкурса «Трезвое село» будет увеличен в 10 раз. Такое решение принял глава республики Радий Хабиров на подведении итогов прошлого года, напомнила заместитель председателя Госсобрания РБ, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.

«В этом году в положение о конкурсе вносятся изменения. Сёла-участники будут поделены на четыре категории: с населением от 3 тысяч жителей, с 1-3 тысячами жителей, с 200 — 1 тысячей жителей и менее 200 человек, — рассказала куратор проекта, доктор медицинских наук, заслуженный врач РБ и РФ Салия Мурзабаева. — Пять сел-победителей войдут в комплексную программу развития села. Мотивация есть, надо стараться». На следующей неделе состоится первый в этом году оргкомитет по проведению конкурса. В селах пройдут первые сходы по проекту.









Также расширится география проекта. Перед организаторами поставлена задача в 2020 году максимально увеличить количество участников, доведя до 2 тысяч. В каждом районе планируется привлечь к участию 50 процентов сел.

Напомним, в 2019 году в конкурсе «Трезвое село» приняли участие 464 села из 52 районов республики, после подведения итогов на муниципальном уровне 47 населенных пунктов — по одному от каждого района, заявились на республиканский уровень. После этапа публичной защиты в финал вышли 15 сел. Первое место и премия в размере 500 тысяч рублей достались д. Башкирская Ургинка Зианчуринского района, в которой проживает 1010 человек.

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Фото: bash.news