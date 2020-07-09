В Башкирии в 2020 году в 10 раз увеличится призовой фонд республиканского конкурса "Трезвое село"
| 09 июл 2020 | 13:34
В Башкортостане стартует Республиканский конкурс «Трезвое село»-2020. Сегодня на заседании в исполкоме Всемирного Курултая башкир сообщили о тех изменениях, которые вносятся в проект в этом году.
Так, призовой фонд конкурса «Трезвое село» будет увеличен в 10 раз. Такое решение принял глава республики Радий Хабиров на подведении итогов прошлого года, напомнила заместитель председателя Госсобрания РБ, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.
Напомним, в 2019 году в конкурсе «Трезвое село» приняли участие 464 села из 52 районов республики, после подведения итогов на муниципальном уровне 47 населенных пунктов — по одному от каждого района, заявились на республиканский уровень. После этапа публичной защиты в финал вышли 15 сел. Первое место и премия в размере 500 тысяч рублей достались д. Башкирская Ургинка Зианчуринского района, в которой проживает 1010 человек.
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