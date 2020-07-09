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Стало известно, кто чаще всего тонет на водоемах в Башкирии

Стало известно, кто чаще всего тонет на водоемах в Башкирии

| 09 июл 2020 | 16:35

В Башкирии с начала этой недели утонули 12 человек. Только за последние сутки в воде погибли двое подростков, а в начале недели спасателям пришлось искать тела четверых мужчин. Они утонули в один день, будучи пьяными, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.



В Белорецке накануне молодой человек прыгнул со скалы, не зная дна. Парень ударился головой и грудной клеткой, после чего утонул. Также в республике погибла 14-летняя девочка – вместе с друзьями она гуляла на старой дамбе. Со слов ребят, девочка поскользнулась и начала тонуть, из-за сильного течения не смогла выбраться. Последний фактор осложнил поиски тела спасателям – они обследовали более 1200 квадратных метров дна реки Белой.

В Уфе утонул молодой мужчина, пытаясь переплыть реку

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Чаще всего тонут молодые люди в возрасте 35–28 лет. Это самый работоспособный контингент, который равнодушно относится к своему здоровью и жизни. Кроме того, 95 процентов погибших – это люди, утонувшие в состоянии алкогольного опьянения.
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Источник: gorobzor.ru

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