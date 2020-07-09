Новый модульный ФАП появился в Иглинском районе

Иглинский район | 09 июл 2020 | 19:30

Новый фельдшерско-акушерский пункт для жителей села Ивано-Казанка – долгожданное событие. Объект представляет собой отдельно стоящее одноэтажное строение площадью 70 квадратных метров.







Сейчас в здание подводится электричество, завершаются отделочные работы, устанавливаются оборудование и мебель. В нем есть кабинет для приема пациентов, процедурная, аптека, санузел и другие помещения. По словам главы Ивано-Казанского сельсовета Андрея Куклина, сборка объекта получилась очень оперативной.

— В мае рабочие вбили сваи, а в середине июня основной объем работы был завершен. Очень удобно, что здесь есть удобный пандус, у нас много пожилых жителей и мам с колясками. В настоящее время мы занимаемся вопросами инфраструктуры – водоснабжение и водоотведение, электричество. Как эти работы закончим, ФАП сможет принимать своих пациентов, — отметил глава сельсовета.



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Фото: news-life.pro

Новый ФАП будет обслуживать 648 человек из села Ивано-Казанка и деревень в радиусе 16 километров. Здание старого пункта, расположенное рядом, переоборудуют в дом для врача. Стоит отметить, что недавно в этом же селе в рамках национального проекта «Образование» завершился капитальный ремонт спортивного зала.