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В Уфе и Бурзянском районе был побит температурный рекорд

В Уфе и Бурзянском районе был побит температурный рекорд

| 11 июл 2020 | 11:46

10 июля на метеостанции Уфа-Дема температура воздуха повышалась до 35 градусов тепла, перекрыв абсолютный максимум этого дня 2010 года, который составлял 34,3 градуса выше ноля.  



На метеостанции Уфа-Аэропорт температура воздуха повышалась до 34,4 тепла, на метеорологическом посту по улице Зорге в Уфе до 34,5 градусов.

В целом по республике днем 10 июля максимальная температура воздуха составила 33-37 градусов.

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Самая высокая температура воздуха была зарегистрирована в Бурзянском районе на автоматической метеорологической станции Старосубхангулово, где столбик термометра поднялся до 36,8 градуса.
«В ближайшие дни существенного изменения погоды не предвидится. Согласно прогнозам, жаркая погода сохранится еще на 7-10 дней. В субботу и воскресенье в Уфе температура немного понизится, и жара спадет до 30-32 градусов, однако в последующие дни температура снова будет расти, ожидается 33-37 градусов тепла», об этом сообщает Башгидрометцентр.
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Источник: gtrk.tv

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