В Уфе и Бурзянском районе был побит температурный рекорд

Самая высокая температура воздуха была зарегистрирована в Бурзянском районе на автоматической метеорологической станции Старосубхангулово, где столбик термометра поднялся до 36,8 градуса.
«В ближайшие дни существенного изменения погоды не предвидится. Согласно прогнозам, жаркая погода сохранится еще на 7-10 дней. В субботу и воскресенье в Уфе температура немного понизится, и жара спадет до 30-32 градусов, однако в последующие дни температура снова будет расти, ожидается 33-37 градусов тепла», об этом сообщает Башгидрометцентр.