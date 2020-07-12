В Кигинском районе прошли похороны ветерана Ивана Несмеянова, зверски убитого грабителями

Кигинский район | 12 июл 2020 | 16:22

В Кигинском районе Республики Башкортостан прошли похороны Ивана Несмеянова, 100-летнего ветерана войны зверски убитого грабителями в его собственном доме в селе Леуза.







Об этом сегодня, 12 июля, рассказали в пресс-службе администрации района. По сообщениям односельчан, дедушка подвергся долгим и мучительным пыткам.



Проводить в последний путь ветерана собралось много людей. Многие из присутствующих не могли сдержать слезы горечи. Похоронили Ивана Николаевича со всеми почестями.

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Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства республики, приехавший на похороны от имени главы Башкирии обещал разыскать и строго наказать отморозков, от чьих рук погиб ветеран прошедший войну и победивший фашистов.Расследование убийства ветерана находится на личном контроле министра внутренних дел республики Романа Деева.





Фото: Администрация Кигинского района / vk.com