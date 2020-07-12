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В Башкирии прогнозируется аномально жаркая погода

В Башкирии прогнозируется аномально жаркая погода

| 12 июл 2020 | 16:58

В нескольких районах Республики Башкортостан прогнозируется жара под 40 градусов. Об аномально высоких температурах сообщило в своем экстренном предупреждении МЧС  по республике. Особенно жаркие дни ожидаются с 13 по 16 июля. Такие прогностические данные приводит Башгидромет.



13 июля воздух в Башкирии днем прогреется до 31-36 градусов, ночью столбики термометров покажут 15-20 градусов. В ряде районов максимальная температура воздуха может достигать отметки 38-40 градусов.

В юго-восточной части Башкирии сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.

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Подробный прогноз погоды в городах и районах Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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