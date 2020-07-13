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Гильмутдинов рассказал об изменении графика работы главного отделения ГИБДД Башкирии
| 13 июл 2020 | 14:12
Руководитель ГИБДД республики Динар Гильмутдинов рассказал об изменениях в работе главного отделения ГИБДД в Республике Башкортостан. Про это он сообщил в социальной сети.
Гильмутдинов пояснил, что речь ведется о межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД, который расположен в Уфе на проспекте Октября, 147.
Он уточнил, что с 13 по 31 июля будут работать с понедельника по пятницу с 8 часов утра до 8 часов вечера, приём документов до 7 часов вечера. В субботу прием граждан будет вестись с 9 часов утра до 6 часов вечера, приём документов до 5 часов вечера. Воскресенье - выходной день.