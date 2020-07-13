Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Гильмутдинов рассказал об изменении графика работы главного отделения ГИБДД Башкирии

Гильмутдинов рассказал об изменении графика работы главного отделения ГИБДД Башкирии

Гильмутдинов рассказал об изменении графика работы главного отделения ГИБДД Башкирии

| 13 июл 2020 | 14:12

Руководитель ГИБДД республики Динар Гильмутдинов рассказал об изменениях в работе главного отделения ГИБДД в Республике Башкортостан. Про это он сообщил в социальной сети.



Гильмутдинов пояснил, что речь ведется о  межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД, который расположен в Уфе на проспекте Октября, 147.


Он уточнил, что с 13 по 31 июля будут работать с понедельника по пятницу с 8 часов утра до 8 часов вечера, приём документов до 7 часов вечера. В субботу прием граждан будет вестись с 9 часов утра до 6 часов вечера, приём документов до 5 часов вечера.  Воскресенье - выходной день.
ДТП В Ишимбайском районе: неизвестный водитель сбил девушку и скрылся

Читайте также:

ДТП В Ишимбайском районе: неизвестный водитель сбил девушку и скрылся
Ранее сообщалось, что обладателям старых транспортных средств закон может запретить перемещаться по стране.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: личная страница facebook

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: