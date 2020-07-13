Гильмутдинов рассказал об изменении графика работы главного отделения ГИБДД Башкирии

| 13 июл 2020 | 14:12

Руководитель ГИБДД республики Динар Гильмутдинов рассказал об изменениях в работе главного отделения ГИБДД в Республике Башкортостан. Про это он сообщил в социальной сети.







Гильмутдинов пояснил, что речь ведется о межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД, который расположен в Уфе на проспекте Октября, 147.



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Фото: личная страница facebook