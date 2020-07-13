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В Башкирии зарегистрировали всплеск рождаемости

В Башкирии зарегистрировали всплеск рождаемости

| 13 июл 2020 | 14:08

В Республике Башкортостан зарегистрировали всплеск рождаемости в мае и июне текущего года. За прошедшие 2 месяца в регионе родились на 88 детей больше, чем в это же время в 2019 году.



Данные цифры привел глава Башкирии Радий Хабиров и отметил, что рост зафиксирован впервые за последние пять лет.

- По сути, мы находимся в точке перелома этой тенденции, которую нам необходимо удержать. Для этого у нас реализуется широкий спектр мер по поддержке молодых семей, ранней диагностике и профилактике заболеваний, препятствующих зачатию, социально ориентированный бюджет, позволяющий снимать очереди в детсадах и яслях, строить школы, детские и взрослые больницы, поликлиники, - отметил Хабиров.

Глава республики Радий Хабиров продлил режим повышенной готовности

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Ранее сообщалось о том, что в Башкирии одного из глав районов искали, что называется "с факелами".

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Фото: pixabay

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