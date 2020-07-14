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В Башкирии прогнозируется 40-градусная жара, местами пройдут кратковременные дожди

В Башкирии прогнозируется 40-градусная жара, местами пройдут кратковременные дожди

| 14 июл 2020 | 10:22

Синоптики Башкирии дали прогноз погода на начало рабочей недели. Так, сегодня, 14 июля, ожидается 40-градусная жара. Температура спадет ближе к ночи до 18-23°. Ветер будет южным и юго-восточным. Ночью ожидаются грозы и кратковременные дожди.

Завтра, 15 июля, погода не поменяется. 40-градусная жара продолжится. Вечером температура воздуха спадет до 18°, местами до 13°. Ночью специалисты Башгидрометцентра прогнозируют кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный слабый, днем местами порывы до сильного.
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Источник: gorobzor.ru

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