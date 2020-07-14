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Жителей Башкирии в июле ждет дополнительный выходной день

Жителей Башкирии в июле ждет дополнительный выходной день

| 14 июл 2020 | 13:25

Жителей республики ждет дополнительный выходной 31 июля в связи с празднованием Курбан-байрам. Об этом сообщает пресс-центр Министерства труда республики.



По имеющейся информации, в этом году праздничный день попадает на пятницу. Из этого следует, что жители будут отдыхать с 31 июля 2020 г. по 2 августа 2020 г. Также, рабочий день 30 июля планируется сократить на 1 час.

Стоит заметить, что в Башкирии общее число выходных дней на 3 дня больше, чем в целом по стране. Кроме установленных в России выходных праздничных дней, в республике жители отдыхают в День Республики, который отмечается 11 октября, и в мусульманские праздники — Ураза-байрам и Курбан-байрам. В этом году они приходятся на 24 мая 2020 г. и 31 июля 2020 г.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: newsbash.ru

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