В Уфе, предположительно от коронавируса, скончался декан УГАТУ Владимир Водопьянов

Уфа | 14 июл 2020 | 18:12

Студенты, коллеги и близкие сообщают, что в Уфе вчера, 13 июля, скончался декан Общенаучного факультета УГАТУ Владимир Водопьянов. На момент смерти ему был 71 год.







«Вчера в больнице умер от Ковида-19 декан Общенаучного факультета УГАТУ Водопьянов Владимир Васильевич. Вечная память хорошему человеку», – сообщается на странице деканата.



Его коллеги сообщают, что Водопьянов предположительно скончался от коронавируса в больнице. Информацию об этом сообщили сразу несколько человек из окружения.

«Сегодня ушел из жизни из-за этого проклятого вируса мой декан, Владимир Водопьянов! Это был необыкновенный человек! Он навсегда останется в нашей памяти как образец профессора, руководителя, мудрого наставника! Как мне повезло, что я был рядом с ним столько лет!» – прокомментировал его студент.









– математик, преподаватель высшей школы, ученый, родился в 1949 году в городе Порт-Артур в Китае. В УГАТУ работал с 1977 года. С 2003 года профессор кафедры математики. Заслуженный работник народного образования Республики Башкортостан (1997). Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2007).

В его окружении отмечают, что Владимир Васильевич пользовался уважением коллег и студентов.

«Почетный работник высшего профессионального образования РФ, профессионал своего дела, наставник молодых коллег, вырастивший не одно поколение прикладных математиков, Владимир Васильевич пользовался уважением коллег и студентов», – написали в некрологе.

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