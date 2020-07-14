В Уфе, предположительно от коронавируса, скончался декан УГАТУ Владимир Водопьянов

«Сегодня ушел из жизни из-за этого проклятого вируса мой декан, Владимир Водопьянов! Это был необыкновенный человек! Он навсегда останется в нашей памяти как образец профессора, руководителя, мудрого наставника! Как мне повезло, что я был рядом с ним столько лет!» – прокомментировал его студент.
Владимир Водопьянов – математик, преподаватель высшей школы, ученый, родился в 1949 году в городе Порт-Артур в Китае. В УГАТУ работал с 1977 года. С 2003 года профессор кафедры математики. Заслуженный работник народного образования Республики Башкортостан (1997). Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2007).
В его окружении отмечают, что Владимир Васильевич пользовался уважением коллег и студентов.
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ, профессионал своего дела, наставник молодых коллег, вырастивший не одно поколение прикладных математиков, Владимир Васильевич пользовался уважением коллег и студентов», – написали в некрологе.