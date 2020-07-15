Жара в Башкирии пойдет на спад: прогноз синоптиков

| 15 июл 2020 | 11:14

Ближайшие несколько дней в Республике Башкортостан сохранится аномально жаркая погода.



По актуальным прогнозам, предоставленным синоптиками, в период с 15 по 17 июля в Башкирии сохранится 40-градусная жара. Ночью столбики термометров покажут 24 градуса со знаком "плюс".







Осадков 15 и 16 июля не ожидается. 17 июля прогнозируются дождь с грозой и сильный ветер. Синоптики рассказали о постепенном спаде температуры воздуха ближе к концу текущей недели.



Из-за аномальной жары, в республике продолжает действовать штормовое предупреждение, сохраняется высокая пожароопасность.



Точный прогноз погоды в городах и районах Республики Башкортостан смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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