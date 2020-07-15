Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Жара в Башкирии пойдет на спад: прогноз синоптиков

Жара в Башкирии пойдет на спад: прогноз синоптиков

Жара в Башкирии пойдет на спад: прогноз синоптиков

| 15 июл 2020 | 11:14

Ближайшие несколько дней в Республике Башкортостан сохранится аномально жаркая погода.

По актуальным прогнозам, предоставленным синоптиками, в период с 15 по 17 июля в Башкирии сохранится 40-градусная жара. Ночью столбики термометров покажут 24 градуса со знаком "плюс".



Осадков 15 и 16 июля не ожидается. 17 июля прогнозируются дождь с грозой и сильный ветер. Синоптики рассказали о постепенном спаде температуры воздуха ближе к концу текущей недели.

Из-за аномальной жары, в республике продолжает действовать штормовое предупреждение, сохраняется высокая пожароопасность.

Точный прогноз погоды в городах и районах Республики Башкортостан смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: