| 15 июл 2020 | 11:50

С 15 по 17 июля Землю накроет мощная магнитная буря. Об этом предупреждают специалисты. Метеочувствительным людям нужно запастись терпением и обезболивающим.







Магнитные бури появляются под действием потоков солнечной плазмы, заряженных частиц, которые выброшены Солнцем. Частички, "ударяясь" о магнитосферу, принуждают ее колебаться, это может вызывать перебои в радиосвязи.



В дни магнитных бурь у многих людей может усугубиться самочувствие. Это выражается перепадами давления, учащением сердцебиения и бессонницей.

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Фото: скрин видео

Врачи рекомендуют людям, которые страдают неврологическими нарушениями, метеозависимостью и перепадами давления, в эти дни уменьшить нагрузку, а по возможности, совсем отложить все дела на благоприятное время.