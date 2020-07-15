В небе над Уфой состоится авиашоу с участием пилотажной группы «Русские витязи»

Уфа | 15 июл 2020 | 12:30

17 июля жители столицы Башкирии станут свидетелями настоящего шоу. Над Уфой выступит авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Увидеть невероятное зрелище можно будет со смотровой площадки, расположенной рядом с памятником Салавату Юлаеву. Еще одной удачной точкой для просмотра шоу станет новая набережная реки Белой.







— В рамках выступления экипажи АГВП продемонстрируют комплекс фигур группового высшего пилотажа на новейших многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ. Зрители смогут увидеть такие фигуры как групповая «бочка», групповая «петля Нестерова», синхронные бочки, боевые разворот и виражи, в том числе на форсажном режиме работы двигателей. Помимо этого, летный состав покажет парный и одиночный пилотаж, выполнив «колокол», «зеркало», а также ряд элементов с демонстрацией сверхманевренных характеристик самолета, — рассказали в пресс-службе «Русских витязей».

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Начало программы в 17.00 часов, длительность выступления 25 минут. Оно приурочено к празднованию 95-летия ОДК-УМПО. Стоит отметить, что двигатели истребителей Су-30СМ и Су-35С, которые примут участие в шоу, собраны на уфимском предприятии.