Гороскоп на 16 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 16 июл 2020 | 09:40

Сегодня, 16 июля – период убывающей Луны. Звезды советуют не забивать голову формализованными схемами, которые помогают лишь тогда, когда не работает чутье. Строгий, сугубо научный подход к существу проблемы и интуитивные решения должны идти в этот день рука об руку.







Овны

Постарайтесь больше времени уделять любимому делу или тому, что необходимо выполнить в ближайшее время. Не отказывайте окружающим в помощи, но и не позволяйте собой манипулировать.









Сегодня вы испытаете двойственные чувства. С одной стороны, вас будет манить возможность расслабиться, с другой - толкать в бок чувство долга. Кто же победит?Если вам захочется проявить свои сильные качества, то можете открыто заявить о себе. Сегодня ваш день для самореализации. Не бойтесь и помните, тот, кто не рискует, тот не пьет шампанского.Уделите внимание своему здоровью. Ваш организм нуждается в помощи: измените рацион, сделайте зарядку и прогуляйтесь на свежем воздухе. Тело ответит благодарностью – вы это почувствуете.Сегодня вас будет беспокоить проявление нечистоплотности в делах и грязноватая манера выражаться. Общество порой будет бухтеть, но в целом останется благодарно за ваши усилия.В данный период на горизонте могут появиться тучи, однако до вас они дойти не должны. Ограничатся лишь тем, что слегка потреплют нервы и удалятся.

Весы

Полагайтесь сегодня только на здравый смысл. Если вы чувствуете, что вам его недостает, стоит воспользоваться чужим. Делайте что угодно, но не давайте воли эмоциям.



Скорпионы

Пора позаботиться о себе. Этот день подойдет для максимальной расслабленности и отдыха. Постарайтесь прислушаться к своим чувствам: возможно, вы узнаете о себе что-то новое.



Стрельцы

Сейчас идет очень удачное время. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. Старайтесь больше времени проводить с близкими, от общения с которыми вы получите дополнительный заряд положительных эмоций.



Козероги

В ближайший день не стоит просить кого-либо о помощи или поддержке, так как вы сами способны справиться с любой задачей. Черпайте силы и вдохновение во взаимоотношениях с любимым человеком.



Водолеи

Не будьте навязчивы к окружающим. Сегодня вам следует сменить тактику и продемонстрировать людям свою независимость.



Рыбы

День потребует от вас жесткой дисциплины и точности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но уверенно.

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