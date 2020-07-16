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Гороскоп на 16 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 16 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 16 июл 2020 | 09:40

Сегодня, 16 июля – период убывающей Луны. Звезды советуют не забивать голову формализованными схемами, которые помогают лишь тогда, когда не работает чутье. Строгий, сугубо научный подход к существу проблемы и интуитивные решения должны идти в этот день рука об руку.



Овны
Постарайтесь больше времени уделять любимому делу или тому, что необходимо выполнить в ближайшее время. Не отказывайте окружающим в помощи, но и не позволяйте собой манипулировать.


Тельцы
Сегодня вы испытаете двойственные чувства. С одной стороны, вас будет манить возможность расслабиться, с другой - толкать в бок чувство долга. Кто же победит?

Близнецы
Если вам захочется проявить свои сильные качества, то можете открыто заявить о себе. Сегодня ваш день для самореализации. Не бойтесь и помните, тот, кто не рискует, тот не пьет шампанского.

Раки
Уделите внимание своему здоровью. Ваш организм нуждается в помощи: измените рацион, сделайте зарядку и прогуляйтесь на свежем воздухе. Тело ответит благодарностью – вы это почувствуете.

Львы
Сегодня вас будет беспокоить проявление нечистоплотности в делах и грязноватая манера выражаться. Общество порой будет бухтеть, но в целом останется благодарно за ваши усилия.

Девы
В данный период на горизонте могут появиться тучи, однако до вас они дойти не должны. Ограничатся лишь тем, что слегка потреплют нервы и удалятся.


Весы
Полагайтесь сегодня только на здравый смысл. Если вы чувствуете, что вам его недостает, стоит воспользоваться чужим. Делайте что угодно, но не давайте воли эмоциям.

Скорпионы
Пора позаботиться о себе. Этот день подойдет для максимальной расслабленности и отдыха. Постарайтесь прислушаться к своим чувствам: возможно, вы узнаете о себе что-то новое.

Стрельцы
Сейчас идет очень удачное время. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. Старайтесь больше времени проводить с близкими, от общения с которыми вы получите дополнительный заряд положительных эмоций.

Козероги
В ближайший день не стоит просить кого-либо о помощи или поддержке, так как вы сами способны справиться с любой задачей. Черпайте силы и вдохновение во взаимоотношениях с любимым человеком.

Водолеи
Не будьте навязчивы к окружающим. Сегодня вам следует сменить тактику и продемонстрировать людям свою независимость.

Рыбы
День потребует от вас жесткой дисциплины и точности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но уверенно.
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