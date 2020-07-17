В Башкирии заявление о переходе на электронную трудовую книжку можно подать до конца октября

| 17 июл 2020 | 12:14

Пенсионный фонд Республики Башкортостан сообщает, что возможность перехода на электронную трудовую книжку продлена на более поздний срок. В ведомстве уточнили, что причина продления кроется в длительном периоде работы в удаленном режиме большинства организация.







Уточняется, что срок продлен до 31 октября 2020 года, ранее было сказано, что уведомить о праве выбора формы ведения трудовой книжки можно было до 30 июня 2020 года.

«Способ уведомления сотрудников при этом сохраняется – работодателю следует уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде», – уточнили в ПФР.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В настоящий время более 31000 страхователей направили в Пенсионный фонд России сведения о деятельности более 537 000 человек. В Республике Башкортостан заявление об открытии электронной трудовой книжке подали более 22 тысяч человека.