В Башкирии за 4 дня произошло 48 лесных пожаров на площади 636 гектаров
| 18 июл 2020 | 14:15
Власти Башкирии обратились к жителям из-за лесных пожаров. Они призывают воздержаться от туристических поездок в леснные массивы и корректировать свои маршруты, если они проходят вблизи возгораний.
«Минлесхоз РБ призывает жителей и гостей республики воздержаться от туристических поездок в лесные массивы вблизи действующих пожаров, чтобы обезопасить себя от отравлений продуктами горения и задымленности, сохранить жизнь и здоровье, а туроператорам рекомендует корректировать свои маршруты для обеспечения безопасности туристов. В случае ухудшения пожарной обстановки в лесах Минлесхозом РБ может быть ввёдено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», — говорится в обращении.
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Отмечается, что с 20 апреля по 18 июля нынешнего года зарегистрировано 93 лесных пожара. Из них 53 возникли из-за неострожного обращения населения огнем, а 29 – из-за грозового разряда.
На территории Абзелиловского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Учалинского районов за 4 дня произошло 48 лесных пожаров на площади 636 гектаров. Сразу в пяти районах республики, а именно Иглинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлитамакском и Федоровском, сохраняется 5 класс пожароопасности.
Ранее сообщалось, что в Бурзянском районе введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Как передает МЧС по РБ, в тушении возгорания участвуют 50 волонтеров. Также проводится авиаразведка территории.