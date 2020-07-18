В Хайбуллинском районе Башкирии открыли памятник «Горняку»

Хайбуллинский район | 18 июл 2020 | 20:57

В рамках празднования 90-летнего юбилея Акционерного общества «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» и Дня металлурга в с. Бурибай в торжественной обстановке открыли памятник «Горняку».







На праздничном открытии было сказано немало теплых слов благодарности и поздравлений в адрес инициаторов, идейных вдохновителей и помощников претворения идеи в жизнь. На торжественной церемонии приняли участие генеральный директор АО «Бурибаевский ГОК», Депутат Государственного Собрания – Курултай РБ Рустам Аблаев, заместитель министра промышленности и энергетики РБ Урал Насибуллин Урал, глава Администрации муниципального района Рустам Шарипов, ветераны и сотрудники предприятия.

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Источник: администрация Хайбуллинского района

Фото: администрация Хайбуллинского района

Высота памятника составляет два с половиной метра, вес 350 килограмм. В проектировании памятника приняли участие руководство, ветераны и работники АО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат».