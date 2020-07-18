В Хайбуллинском районе Башкирии открыли памятник «Горняку»
Хайбуллинский район | 18 июл 2020 | 20:57
В рамках празднования 90-летнего юбилея Акционерного общества «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» и Дня металлурга в с. Бурибай в торжественной обстановке открыли памятник «Горняку».
На праздничном открытии было сказано немало теплых слов благодарности и поздравлений в адрес инициаторов, идейных вдохновителей и помощников претворения идеи в жизнь. На торжественной церемонии приняли участие генеральный директор АО «Бурибаевский ГОК», Депутат Государственного Собрания – Курултай РБ Рустам Аблаев, заместитель министра промышленности и энергетики РБ Урал Насибуллин Урал, глава Администрации муниципального района Рустам Шарипов, ветераны и сотрудники предприятия.
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Источник: администрация Хайбуллинского района
Фото: администрация Хайбуллинского района
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