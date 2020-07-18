Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Хайбуллинском районе Башкирии открыли памятник «Горняку»

В Хайбуллинском районе Башкирии открыли памятник «Горняку»

В Хайбуллинском районе Башкирии открыли памятник «Горняку»

Хайбуллинский район | 18 июл 2020 | 20:57

В рамках празднования 90-летнего юбилея Акционерного общества «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» и Дня металлурга в с. Бурибай в торжественной обстановке открыли памятник «Горняку». 



На праздничном открытии было сказано немало теплых слов благодарности и поздравлений в адрес инициаторов, идейных вдохновителей и помощников претворения идеи в жизнь. На торжественной церемонии приняли участие генеральный директор АО «Бурибаевский ГОК», Депутат Государственного Собрания – Курултай РБ Рустам Аблаев, заместитель министра промышленности и энергетики РБ Урал Насибуллин Урал, глава Администрации муниципального района Рустам Шарипов, ветераны и сотрудники предприятия. 

В Хайбуллинском районе Башкирии за счет бюджета приобретут дом с парной за 4,5 млн рублей

Читайте также:

В Хайбуллинском районе Башкирии за счет бюджета приобретут дом с парной за 4,5 млн рублей
Высота памятника составляет два с половиной метра, вес 350 килограмм. В проектировании памятника приняли участие руководство, ветераны и работники АО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: администрация Хайбуллинского района
Фото: администрация Хайбуллинского района

Читайте также

В Уфе открыли арт-объект «Газовикам Башкортостана»
Общество
В Уфе открыли арт-объект «Газовикам Башкортостана»
В Уфе открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю
Культура
В Уфе открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю
В деревне Абзаково Учалинского района открылась детская игровая площадка
Общество
В деревне Абзаково Учалинского района открылась детская игровая площадка
В Бурзянском районе приступили к установке памятника коню Акбузату из эпоса «Урал-батыр»
Культура
В Бурзянском районе приступили к установке памятника коню Акбузату из эпоса «Урал-батыр»
В Хайбуллинском районе местный комбинат помог отремонтировать хоккейную площадку
Общество
В Хайбуллинском районе местный комбинат помог отремонтировать хоккейную площадку
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Хайбуллинский район
Политика
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Хайбуллинский район
В Стерлитамакском районе ФАП переехал в комфортные условия
Здравоохранение
В Стерлитамакском районе ФАП переехал в комфортные условия
В городе Салавате открылся памятник участникам локальных войн
Общество
В городе Салавате открылся памятник участникам локальных войн
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: