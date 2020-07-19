В Салаватском районе Башкирии прошел сильный град | видео
Салаватский район | 19 июл 2020 | 21:54
Жители Салаватского района Башкирии поделились видеороликом необычного природного явления. На видео запечатлен град, который сегодня прошел в Янган-Тау.
Жители Башкирии за последнее время уже привыкли к аномальной жаре. Поэтому на фоне жары, которая установилась в республике, данное видео кажется просто нереальным.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: скрин видео
Видео: gtrk.tv
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